Son dakika | Bakan Mehmet Muş'tan yüreklere su serpen açıklama: Fiyatlarda da bir gevşeme bekliyoruz

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin belirli bir oranda düşmesinin ardından vatandaşlar, yapılan zamların geri alınıp alınmayacağını merak etmeye başlamıştı. Bu konuda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş," Döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyatlarda da bir gevşeme bekliyoruz" dedi.

Detaylar gelecek..