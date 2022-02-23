Son dakika | Bakan Murat Kurum açıkladı: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yoktur Son dakika | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derininde şu an için müsilaj olmadığını belirterek," Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi. Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir. Detaylar gelecek... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri