Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedir, ne zaman? Dünya Basın Özgürlüğü Günü önemiAşı karşıtlığı küresel çapta yayılıyor! 1,3 milyar yetişkin insan aşı olmayacağını söyledi!Billie Eilish bir dergiye verdiği pozlarla dikkat çekti!Murda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Murda gerçek adı ne?ALES/1 soru ve cevaplar yayımlandı mı 2021? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2021 ne zaman yayımlanacak?Ünlü rapçiden kahreden haber: Murda bebeğini kaybetti!İşçilerle sahur yapan Fuat Oktay açıklamalarda bulunduAvusturyalı yüzücüler Erzurum'da müsabakalara hazırlanıyor6 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 Aldın Aldın kataloğu yepyeni ürünleri!Yerli aşının adı ne? | Yerli aşı ne zaman gelecek? | Yerli aşıda son durum
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! Bakan Muş açıkladı: Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır

SON DAKİKA! Bakan Muş açıkladı: Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır

Son dakika... Bakan Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA! Bakan Muş açıkladı: Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır

Son dakika... Ticaret Bakanı Muş: "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." dedi. 

Konuşmalarına devam eden Bakan Muş şu ifadelere yer verdi:

"Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu."

"İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti."

"Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi."

"İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu."

"Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız."

"2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz."

"Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT