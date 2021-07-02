Son dakika | Bakan Muş güzel haberi verdi: Haziran'da tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ihracat istatistiklerinin olduğu infografikleri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İhracatta rekorlarla dolu bereketli bir Haziran ayını geride bıraktık. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını Haziran ayında yaptık. Ayrıca çeyreklik ve altı aylık dönemlerde de rekor kırmış olduk. Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum."