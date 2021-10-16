Son dakika | Bakan Muş," Türkiye büyüyecek" diyerek duyurdu: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.
Zorlu pandemi dönemine rağmen ihracatta kırılan rekorlar devam ederken Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Ekim Cuma günü 1,5 milyar $ ihracat yapıldığının bilgisini verdi. Bakan Muş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar $ ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."
Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 16, 2021
1990’da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.
Daha çok çalışacağız.
Daha çok üreteceğiz.
Daha güçleneceğiz.
İhracattaki başarı sürecek,
Türkiye büyüyecek.