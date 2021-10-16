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  3. Son dakika | Bakan Muş," Türkiye büyüyecek" diyerek duyurdu: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Son dakika | Bakan Muş," Türkiye büyüyecek" diyerek duyurdu: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Son dakika... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Muş," Türkiye büyüyecek" diyerek duyurdu: 1 günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Zorlu pandemi dönemine rağmen ihracatta kırılan rekorlar devam ederken Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Ekim Cuma günü 1,5 milyar $ ihracat yapıldığının bilgisini verdi. Bakan Muş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar $ ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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