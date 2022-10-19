Son dakika | Bakan Nebati, BES'teki son durumu duyurdu: Katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünü açıkladı

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BES sistemindeki katılımcı sayısını 14,3 milyona fon büyüklüğünün ise 362 milyar TL’ye ulaştığını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Nebati, BES'teki son durumu duyurdu: Katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünü açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bireysel tasarrufların özendirilmesinin sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldığını dile getirdi.

Bakan Nureddin Nebati, orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağladığına dikkat çekerek, "18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL’lik fon birikimine ulaşıldı." dedi.

Son dakika | Bakan Nebati, BES'teki son durumu duyurdu: Katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünü açıkladı

BES'TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Ocak ayında yüzde 25 olan desteğin yüzde 30'a yükseltildiğine dikkat çeken Bakan Nebati, "BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi.18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES’e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisi artarak sürüyor." ifadelerini kullandı.

Nebati ,BES'in büyüklüğü ve katılımcı sayısı hakkında bilgi vererek, "17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES’te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaşıldı." diye yazdı.

Son dakika | Bakan Nebati, BES'teki son durumu duyurdu: Katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünü açıkladı

"GÜVENLİ BİR YATIRIM ORTAMI SAĞLAMAKTA"

Nebati şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta.

Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız."

Son dakika | Bakan Nebati, BES'teki son durumu duyurdu: Katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünü açıkladı

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