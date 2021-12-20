Son dakika | Bakan Nebati'den flaş 'döviz kuru' mesajı!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Döviz kurundaki sert düşüş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Nebati, Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan tarafın Türkiye ekonomisi olacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak."