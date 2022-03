Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den döviz kuru ve enflasyon mesajı: Kur tedirginliğini gideriyoruz, enflasyonla mücadelemiz sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜGİK İş Zirvesi Programı'na katıldı. Burada katılımcılara seslenen Bakan Nureddin Nebati, ekonomideki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu, enflasyonla mücadele ve döviz kuru için konuştu.

Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Çok daha iyi haberler gelecek. Türkiye fırsatlar ülkesi. Hızla pandemi öncesi döneme gidiyoruz. 21. Yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak.

Tüm merceklerin altına alındığı ülke Türkiye’dir. Adeta fuarın gözde ülkelerinden birisiydi. Oradaki arkadaşlarımız da iyi bir hazırlık yapmıştı. Türkiye gene öncü bir ülke konumunda hareket ederek önemli bir paydaş olmuştu. Sonra Londra’ya yeşil yatırımlar, yeşil dünya ile ilgili bir toplantıya gittik. Londra’da bu toplantıyı Birleşik Krallık ile beraber ilgili bakanlarla birlikte gerçekleştirdik ve toplantı oldukça verimli geçti. Yatırımcılar ve fon yöneticileriyle iki ay önce görüştüğüm kişilerle tekrar, görüşemediğimiz kişilerle ilk defa olmak üzere görüşmelerde bulunduk. Çok çok iyiydi.

YATIRIMCILARA SESLENDİ

Türkiye’nin gücü, bayrağımızın gücüyle dik bir şekilde, alnımız açık bir şekilde ve duruşumuzla gidiyoruz. Ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, doğrultusunda mesajlar veriyor ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda gelebilecek her türlü yatırım için başta bürokratik engeller olmak üzere her türlü engellerin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz. Yurt dışına ülkemizi şikayet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmayın demek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkede can, mal güvenliği sağlandığı için gelin, bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren adalete vurgu yapan özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diyoruz.

"PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ENFLASYONA OLUMSUZ ETKİ YAPIYOR FARKINDAYIZ"

Birilerinin farklı bir dille, bir üslupla karamsarlık yayması sizi hiç rahatsız etmesin. İyimserlik, temkinli iyimserlik, hesap kitap bilerek biz yolumuza devam edeceğiz. Varsın birileri farklı düşünsün, korksun. Biz cesuruz. Teknolojinin her alanında varız. Potansiyelimizin farkındayız. Fırsatları takip ediyoruz.

Petrol fiyatları yükseldi, enflasyona olumsuz etki yapıyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz.

"TÜRKİYE’Yİ DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTIRDIK"

Dünya iki yıldır olağanüstü bir dönemden geçiyor. Lütfen hatırlayın, iki yıl önce bu zamanlarda dünya karşı karşıya kaldığı bu olayda hesap kitap yapamazken bizler ilk günlerden itibaren aldığımız kararlar ve irade ile Türkiye’yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. 2020 yılında dünya küçülürken Türkiye, Çin’den sonra en büyük ülke oldu. Yüzde 1.8 oranında büyüdü. İki yıl önceyi iyi hatırlayın, gelecek ne olacak diye soranlara tek bir şey söyledik. Bu ülke iştahlı bir ülke, genç nüfusa sahip bir ülke, bulunduğu coğrafi ortam itibarıyla bütün dünyanın taleplerini karşılayacak özgün bir yapıya sahip.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ. İSTİKRARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

Hedeflerimize ulaşacağız. Çünkü biz zorluklarımızın karşısında gözlerimizi kapatıp zorlukları halının altına sürerek geçiştirelim mantığında çalışmıyoruz. Bunun üstesinden geleceğimizi bilin diyoruz ve güven telkin ediyoruz. İstikrarlı adımlar atıyoruz ve her türlü özveride bulunacaklarla gelin birlikte hissedelim diyerek büyüyoruz. Onun için yüzde 11 büyüdük. 3. ayın sonundayız öncü göstergelerimiz iyi. Satın alma gücü paritesi çok iyi, PMI çok iyi, elektrik tüketimi gayet iyi, fabrikalar çalışıyor ve ihracatımız artarken iç tüketim de devam ediyor. Büyüme aynı şekilde yolunu sürdürüyor.

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU

Ekonominin geneline yayılan bir dizi olumlu etkisini hep birlikte görüyoruz. Milli para biriminize güvenin. Türkiye Ekonomik Modeli ile bundan sonra risklerin bertaraf edildiği ilk başlangıçta yaşanmış olan risklerin iyileştirildiği geleceğe güvenle bakan bir Türkiye’de olduğunuzu unutmayınız. Faiz ve kur odağında sıkışan Türkiye ekonomisini de kurtardık. Finansal risklerin daha öngörülebilir bir biçimde yönetmelerine imkanlar sağlamış olduk.

350 milyar dolar arasında var olduğu sayılan altının da ekonomiye kazandırılması noktasında önemli atılımlar var ve 1 Mart’tan itibaren bunu hızlandırarak devam ediyoruz. Çeyrek hesap hizmeti, enflasyonun indirilmesi noktasında atılacak adımlarla adeta eş güdümlü çalışıyor. Finansal İstikrar Komitesi, Gıda Komitesi ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu'yla bu alanda adımlarımızı atıyoruz.

"KDV’NİN SADELEŞTİRİLMESİ NOKTASINDA DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Geçen ay hızlı bir şekilde temel gıda ürünlerinde KDV’yi düşürdük. Meskenlerde elektriğin KDV’sini 18’den 8’e düşürdük. Her türlü alanda kademeli geçişleri sağlamaya çalıştık. Vergisel anlamda da adımlarımızı sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz. KDV’nin sadeleştirilmesi noktasında da önemli adımlar atıyoruz.

KGF’yi ciddi bir şekilde uyguluyoruz. 60 milyar liralık bir alan sağladık. Bir şartımız var. Alacağınız tüm krediler üretime odaklı olacak. Alacağınız parayı dolara, altına şuraya buraya istemiyoruz. Sıkı bir şekilde KGF dağılımını takip ediyoruz. Aynen enflasyonla mücadele timleri gibi.

Elbette ki her şirket parasını kazanacak ama bu işten farklı bir şekilde gelir elde edeceğim diyenlere enflasyonla mücadele timlerini gönderiyoruz. Aynı zamanda vatandaşların daha ucuz maddelere ulaşması için de Birlikten Berekete uygulamasını devreye alıyoruz ve bunun üzerinden de önemli bir yol açmış oluyoruz. Ticaret Bakanlığımız ihracatı geliştirme anonim şirketini kurdu. Kurumlar vergisinde ihracat yapan şirketlerde 1 puanlık bir düşüş yaptık. 850 bin esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tuttuk. Geçici vergi beyannamesini 4’ten 3’e düşürdük.

"GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZE GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TANIYORUZ"

32 yaş altındaki gençlerimize her türlü imkanı sunuyoruz. Genç istihdamı artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Hızlı destek programlarını artırıyoruz. 1 milyon yazılımcı projesiyle gençlerimize yol veriyoruz. Genç girişimcilerimize gelir vergisinden istisna tanıyoruz. Sigorta prim teşviki uygulamasıyla 1 yıl boyunca SGK’ya prim ödemeden genç girişimcinin iş yapmasını sağlıyoruz.

Tekno girişim desteği programı uyguluyoruz ve yolumuza Türkiye Ekonomik Modeli ile devam ediyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve Türk lirası mevduat ve katılım hesabıyla kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Yanı başınızda bir savaş olacak kur öngörülmez, ABD Merkez Bankası (Fed) bir açıklama yapacak faizle ilgili kur öngörülmez olur. Son birkaç aydır gördüklerimiz kurun artık stabil olduğudur.

"ENERJİ FİYATLARI RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİYLE HIZLA YÜKSELDİ"

Şimdi endüstri bölgelerinin oluşturduğu mega endüstri bölgelerinde önemli bir sürece girdik. Enerji fiyatları Rusya-Ukrayna gerilimiyle hızla yükseldi. Yeşil enerjiye geçişimizi sağlayacak önemli adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Kabine toplantısında önemli iki müjdeyi açıkladı. Tarımsal üretim yapan çiftçilerimize önemli destekler açıkladık. Tamamı bitmiş barajların göletlerin sularını kullanır hale getirecek ikinci müjdeyi de sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Altyapı kanallar projesini de bitirecek 90 milyar liraya yakın projenin ayrıntılarını Urfa’da paylaşacağız. İki yılda barajı tamamlanmış sular topraklar kavuşacak. Ayrıntılarını inşallah pazartesi günü Urfa’da paylaşmış olacağız."