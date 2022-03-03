Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı: Döviz kurunu düşürdüğümüz gibi önümüzdeki dönemde düşüreceğiz

Son dakika | TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Enflasyon yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre TÜFE Şubat ayında bir önceki aya göre 4,81 artarak yıllık bazda yüzde 54,44'e yükseldi. Enflasyon verileri hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz.

Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz.

Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz. — Dr.Nureddin NEBATİ?? (@NureddinNebati) March 3, 2022

"GIDA ÜRÜNLERİNDE VE ELEKTRİKTE YAPTIĞIMIZ KDV İNDİRİMLERİ İLE GÖSTERDİK"

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik.

Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.

2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.