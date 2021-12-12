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  3. Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek" ifadesini kullandı.

Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unda söz alarak açıklamada bulundu. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, bu ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini ifade eden Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde:

"Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim.

Öğretmenlerimizin en az iki doz Aşı oranları toplum ortalamasının hep üzerinde seyretti ve giderek de artmaya devam etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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