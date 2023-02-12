Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullara 1 Mart'a kadar ara verildi

Son dakika... Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde eğitim ve öğretimin 1 Mart'a kadar ertelendiğini bildirdi. Bakan Özer, 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılacağını söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullara 1 Mart'a kadar ara verildi

Son dakika... Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde eğitim gören öğrencilerin durumu ve okulların açılma tarihi hakkında konuştu.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor ki bu 10 ilden gelen öğrencilerimizin taleplerini karşılayabilelim. Özel öğretim kurumlarımız kapasitelerinin %3'ü kadar şehit yakınları gibi tam burslu olarak öğrencileri yararlandırmaktadırlar. Özel öğretim kurumlarındaki bu %3'ü %10'a artırıyoruz.

Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini Şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Yani orta hasarlı, hasarlı binalarımızın. Bölgede 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibari ile 10 ilimizde bölgesel eğitime açma kararları vermeyeceğiz. Kovid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız.

"10 İLDE ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEYECEK İLAVE MEKANİZMALAR DEVREYE GİRECEK"

İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz. Bir de şu anda 10 ilimizde toplanma yerleri var. 141 tane bu amaçla çadır kurduk.

Tüm toplanma yerinde 10 ilde çocuklarımızı destekleyecek ilave mekanizmalar devreye girecek.

Her gün hizmet verdiğimiz kapasitelerimizi artıyoruz. Günlük 2 milyon sıcak Yemek üretiyoruz. 465 vatandaşımızın 25 bini 10 ilin dışında.

"MEB'İN 5 BİN ARAMA KURTARMA EKİBİ SAHADA"

Yaklaşık 5 bin MEB'in arama-kurtarma ekibi sahada. Yine 2 bin tane rehber ve psikolojik danışmanımız sahada. Kısaca hem eğitim öğretim süreçlerine hem paydaşlarını istişare halinde el birliği yaparak yönetmek için çalışıyoruz. Bakanlığımızın tüm çalışanlarına en içten şükranlarımı sunuyorum.

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