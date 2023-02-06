Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta süreyle tatil edildiğini açıkladı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Özer duyurdu: Tüm Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir’de depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Bakan Özer burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.”

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