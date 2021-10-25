Son dakika! Bakan Özer'den ortaokul ve lise öğrencilerine seviye tespit duyurusu!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer, "bir ilk" diyerek, yarın ve 27 Ekim tarihinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik seviye tespit uygulaması yapılacağını duyurarak, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." paylaşımında bulundu.