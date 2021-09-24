SON DAKİKA! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Özer, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek" dedi.

Daha önceki açıklamalarında yüz yüze eğitimin ertelenmeyeceğine ve uzaktan eğitimin bu süreçte yine devam edeceğine dikkat çeken Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Eğitim sisteminin devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.