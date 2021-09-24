SON DAKİKA! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tornacı Maaşları, ve İş İlanları24 Eylül 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV'deİstanbul Şişli'de bir kadın cansız kediyi evinin camına astı! Mahallelinin iddiası: 'Kedileri kesip yiyor'24 Eylül 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Yerli Dizi TRT 1'de!24 Eylül 2021 Cuma TRT 2 yayın akışı | İhmal Edilebilir Nasihatler TRT2'de!Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta oyuncu kalmadı! Montero'dan kötü haber! Altay maçı kadrosundan çıkarıldıFormula 1 Rusya Grand Prix (GP) canlı izle | S Sport canlı yayın izle linkiFormula 1 Rusya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. SON DAKİKA! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

SON DAKİKA! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

SON DAKİKA! Bakan Özer yüz yüze eğitime ilişkin, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımız yüzde 86" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama!

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Özer, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek" dedi.

Daha önceki açıklamalarında yüz yüze eğitimin ertelenmeyeceğine ve uzaktan eğitimin bu süreçte yine devam edeceğine dikkat çeken Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Eğitim sisteminin devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT