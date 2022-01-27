Son dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama! "Yarıyıl tatilinin ardından..." Son dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarıyıl tatilinin ardından yüz yüze eğitime devam edileceğini belirten Özer, "Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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