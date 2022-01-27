Son dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin flaş açıklama! "Yarıyıl tatilinin ardından..."
Son dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarıyıl tatilinin ardından yüz yüze eğitime devam edileceğini belirten Özer, "Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Son dakika! Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen "Eğitimin Dönüşümü" konulu 20. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda yüz yüze eğitime ilişkin detaylara yer verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Özer, öğrencilerin yarı yıl tatilinin ardından, okullarında eğitime devam edeceklerini belirtti.