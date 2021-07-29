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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında Osman Gardaş ve Şehri Gardaş isimli vatandaşların hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından can kaybı sayısı 3'e yükseldi.

Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te çıkan orman yangını devam ederken Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından son duruma hakkında açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli yangınla mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, "  Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası toplam can kaybı 3'e yükseldi. 

Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

10 VATANDAŞ KURTARILDI

Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan vatandaşlara ilişkin açıklama yapan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, 10 vatandaşın kurtarıldığını kaydetti. 

Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

"58 VATANDAŞIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR"

AFAD'dan yangına ilişkin yapılan açıklamada," 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir." denildi. 

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{TITLE_STRIP}Manavgat'taki yangından ilk acı haber geldi! Bakan Pakdemirli duyurdu

Son dakika | Bakan Pakdemirli ve AFAD acı haberi açıkladı! Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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