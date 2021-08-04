Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Alevlerle mücadele sürüyor: 7 ilde 16 orman yangını devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan ilk orman yangının ardından yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."