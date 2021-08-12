Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Tüm orman yangınları söndürüldü

Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadeledeki son duruma ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren orman yangınlarının tarihte görülen en büyük yangınlar olduğunu belirterek," Son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk." dedi.

"HEP BİRLİKTE YEŞERTECEĞİZ"

Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun."