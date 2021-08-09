Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Milas ve Köyceğiz dışındaki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar."