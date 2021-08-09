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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Milas ve Köyceğiz dışındaki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Milas ve Köyceğiz dışındaki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki orman yangınları dışındaki tüm yangınların kontrol altına alındığını kaydetti.

Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Milas ve Köyceğiz dışındaki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar."

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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