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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında 28-29 Temmuz tarihli orman yangınlarının detay durumunu paylaştı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında 28-29 Temmuz tarihli orman yangınlarının detay durumunu paylaştı.

Paylaşımında '28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu' başlıklı görsele yer veren Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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