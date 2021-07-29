Son dakika | Bakan Pakdemirli paylaştı! İşte devam eden ve söndürülen yangınlar...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında 28-29 Temmuz tarihli orman yangınlarının detay durumunu paylaştı.

Paylaşımında '28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu' başlıklı görsele yer veren Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."