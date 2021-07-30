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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada 85 adet orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını belirtti.

Son dakika | Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Türkiye'de son günlerde çıkan orman yangınlarına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İlk yangından bugüne kadar özverili bir çalışma yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 85 adet orman yangınının 74 tanesinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı."

Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da son durumla ilgili bildirimde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı: 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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