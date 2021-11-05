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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli üreticilere müjdeyi verdi: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika | Bakan Pakdemirli üreticilere müjdeyi verdi: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere sağlanan bazı destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Son dakika | Bakan Pakdemirli üreticilere müjdeyi verdi: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz." diyerek ödeme yapılacak destekleri açıkladı. Buna göre üreticilere yapılacak ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli şunları kaydetti: 

"Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL,

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz. "

Bakan Pakdemirli, desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

 

 


 

Tayfun Altuntaş
Editör
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