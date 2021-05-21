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  3. SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den destek ödemelerine ilişkin açıklama

SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den destek ödemelerine ilişkin açıklama

Son dakika... Bakan Pakdemirli destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. işte ayrıntılar...

SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli'den destek ödemelerine ilişkin açıklama

Son dakika... Bakan Pakdemirli, çiftçilere müjde verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"

"Hububat, baklagil, dane mısır desteği için 61 bin 496 üreticimize 289 milyon 48 bin TL ödenecek."

"Mazot gübre desteği kapsamında 130 milyon 510 bin 158 TL, kırsal kalkınma destekleri kapsamında da 7 milyon 904 bin 951 TL ödenecek."

AYRINTILAR GELECEK...

(AA)

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