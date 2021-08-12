Son dakika | Bakan Pakdemirli'den orman yangınları sonrası flaş açıklama: O yerler ava kapatıldı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nde orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım"

Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangınını kontrol altına aldık.

Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık.

Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık."

YAĞIŞ UYARISI

( Selin yaşandığı iller) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise şunları söyledi:

Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı. Yangın tehlikesi geçer geçmez elektrik vermeye başladık. Bir alt yapı sorunu yok.

SEL BÖLGESİNDEKİ SON DURUM

Sel bölgesinde 4 ilimizde 19 ilçede 395 köyümüzde elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bir kısmı güvenlik nedeniyle kesildi. 7 bin 609 abone durumdan etkilendi, ekiplerin çalışmaları hızla sürüyor. Bazı bölgeler mobil jenaratör gönderildi.