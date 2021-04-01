SON DAKİKA! Bakan Pekcan açıkladı: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı, Mart 2021 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması programına katılarak ihracat, ithalat ve ithalatın ihracatı karşılama oranları hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Pekcan, geçen Aralık ayında yüzde 15,9’luk bir artışla 17 milyar 847 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, “Şimdi bu rekorumuzu da geçerek; aylık ihracat tutarları bakımından çok çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz bugün itibariyle Mart ayında ihracatımız, geçen sene Mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır” diye konuştu.

Bakan Pekcan, Mart ayında ulaşılan 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracatın, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Pekcan, 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracata ulaşılmada emeği geçen tüm firmalara, ihracatçılara ve çalışanları tebrik ettiğini belirterek, bunun ihracatçıların bir zaferi olduğunu vurguladı. Bakan Pekcan, geçen yılki ihracattaki düşüşün göz önünde bulundurulduğunda en yüksek yıllık ihracatın gerçekleştiği 2019 yılının Mart ayı ile karşılaştırma yapıldığında ihracatta yüzde 16,2’lik yüksek bir artış olduğunu dile getirdi.

MART AYINDA İHRACAT YÜZDE 25,8 ARTTI

İthalat rakamlarına değinen Pekcan, Mart ayı ithalatının 2020 Mart ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 milyar 679 milyon dolar olduğunu aktardı. Mart ayı dış ticaret açığının ise 2020 Mart ayına göre yüzde 14,2’lik bir düşüş göstererek 5,2 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Bakan Pekcan, enerji hariç dış ticaret açığının ise 1,9 milyar dolar olduğunu söyledi. Pekcan, bu rakamın enerji hariç dış ticaret açığında geçen seneye göre eksi yüzde 39,2’lik bir düşüşe karşılık geldiğini belirtti.

Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının, Mart ayında geçen yıla göre 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olduğunu aktardı. Pekcan, enerji hariç karşılama oranının ise 10,2 puan artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Mart ayında ulaşılan rakamlarının ardından 2021 yılı ilk çeyrek itibariyle dış ticaret verilerini paylaşan Pekcan, “2021 yılı İlk Çeyrekte ihracatımız, geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek ihracat değeridir. Bu şekilde, 2020 son çeyreğinde olduğu gibi, ilk çeyrekte de 50 milyar dolar üzerinde bir ihracat yapma başarısını gösterdik” dedi.

Bu yıl ilk çeyrekteki ithalatın, geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar olduğunu belirten Ticaret Bakanı Pekcan, “Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığının geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan, bu yıl ilk çeyrekte enerji hariç dış ticaret açığının 3 milyar 925 milyon dolar olduğunu ve söz konusu bu rakamın geçen sene aynı döneme göre yüzde 15,3’lük bir düşüşe karşılık geldiğini söyledi.

Pekcan, yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen sene ilk çeyreğe göre 5,3 puan artarak yüzde 81,9’a yükseldiğini belirterek, “Enerji hariç karşılama oranının ise 2,6 puan artışla yüzde 92,5 olmuştur” dedi.