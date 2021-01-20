SON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı desteği ödemeleri başladı
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar PEkcan tarafından yapılan açıklamada, yüzbinlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren gelir kaybı desteği ödemelerine bugün başlandığı duyuruldu.
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar PEkcan tarafından yapılan açıklamada, yüzbinlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren gelir kaybı desteği ödemelerine bugün başlandığı duyuruldu.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz."
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