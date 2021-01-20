SON DAKİKA! Bakan Pekcan duyurdu: Gelir kaybı desteği ödemeleri başladı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar PEkcan tarafından yapılan açıklamada, yüzbinlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren gelir kaybı desteği ödemelerine bugün başlandığı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz."

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