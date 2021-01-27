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  3. Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: Kira destekleri ödenmeye başladı

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: Kira destekleri ödenmeye başladı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını sürecinde esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin bugün itibariyle ödenmeye başladığını duyurdu.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlerine yönelik verilen kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi. 

Bakan Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Esnaf  ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık.  Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır.  Hayırlı olsun."

 

ESNAFA KİRA DESTEĞİNE NASIL BAŞURULAR NASIL YAPILACAK 

Esnafa kira desteği başvuruları 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. 

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK? 

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik olarak aktarılacaktır.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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