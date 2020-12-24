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  3. Son dakika... Bakan Pekcan'dan kira ve hibe desteği için tarih verdi

Son dakika... Bakan Pekcan'dan kira ve hibe desteği için tarih verdi

Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarla sağlanacak olan kira ve hibe desteğine ilişkin olarak," e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Son dakika... Bakan Pekcan'dan kira ve hibe desteği için tarih verdi

Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarla sağlanacak olan kira ve hibe desteğine ilişkin olarak,"  e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Google ile iş birliğine ilişkin ise," Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren yardım müjdesinde detaylar belli oldu!Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren yardım müjdesinde detaylar belli oldu!

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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