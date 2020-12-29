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  3. Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Emekli Sandığı aylıkları erken ödenecek

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Emekli Sandığı aylıkları erken ödenecek

Son dakika... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yılbaşı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken erken ödeneceğini bildirdi.

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: Emekli Sandığı aylıkları erken ödenecek

Son dakika... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı ve sonraki günleri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken erken ödeneceğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Ocak ayının 1’i ve 3’ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız” dedi.

EMEKLİ SANDIĞI AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli sandığı aylıklarını her ayın 1'inde alanlara aylıkları bugün ödenecek. Ayın 2’nci ve 3’üncü gününde emekli aylıklarını alanlara ise  30 Aralık 2020 Çarşamba günü, 4’üncü ve 5’inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021’de ödeme yapılacak.

Tayfun Altuntaş
Editör


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