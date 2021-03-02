SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Martta hesaplarda!
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan duyuruda, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağı bilgisi paylaşıldı.
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 5 Mart tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Yazılı bir açıklamayla müjdeyi veren Bakan Selçuk, İBAN nilgileri bulunmayan veya yanlış, eksik olan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden yapılacağını hatırlattı.
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