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  3. SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Martta hesaplarda!

SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Martta hesaplarda!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan duyuruda, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağı bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Martta hesaplarda!

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 5 Mart tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. 

Yazılı bir açıklamayla müjdeyi veren Bakan Selçuk, İBAN nilgileri bulunmayan veya yanlış, eksik olan vatandaşların  ödemelerinin PTT üzerinden yapılacağını hatırlattı. 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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