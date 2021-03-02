SON DAKİKA! Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Martta hesaplarda!

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 5 Mart tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yazılı bir açıklamayla müjdeyi veren Bakan Selçuk, İBAN nilgileri bulunmayan veya yanlış, eksik olan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden yapılacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Aralık ayı ne zaman verilecek?| Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Şartları ne?