Son dakika: Bakan Selçuk'tan ilaç alım protokolü açıklaması
Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, SGK ile TEB arasında imzalanan ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl geçerli olacağını kaydetti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"(SGK-TEB ilaç alım protokolü) 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak.
(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."
Ayrıntılar gelecek...