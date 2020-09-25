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  3. Son dakika: Bakan Selçuk'tan ilaç alım protokolü açıklaması

Son dakika: Bakan Selçuk'tan ilaç alım protokolü açıklaması

Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, SGK ile TEB arasında imzalanan ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl geçerli olacağını kaydetti.

Son dakika: Bakan Selçuk'tan ilaç alım protokolü açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(SGK-TEB ilaç alım protokolü) 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak.

(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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