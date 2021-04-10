SON DAKİKA! Bakan Soylu 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuzdan günümüze kadar terörle mücadelede kaç teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı. Paylaştığı grafik ile Bakan Soylu, sözde üst düzey 462 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

6.716 ÖRGÜT MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Soylu'nun paylaşımına göre bu teröristlerden 28'i yeşil, 30'u kırmızı, 63'ü turuncu, 27'si mavi listede, 314'ü gri listede yer aldı. Söz konusu paylaşımın devamında; toplamda 6.716 örgüt mensubu etkisiz hale getirildiği, terör örgütüne katılımın 2017'de 161 iken 2021'de 12'ye düştüğü, İkna yöntemiyle toplamda 861 PKK/KCK terör örgütü mensubunun teslim olduğu ve 2017'de 697, 2021 yılında ise 40 terör eyleminin engellendiği bilgisi yer alıyor.