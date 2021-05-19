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  3. Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla saldırı girişimi!

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla saldırı girişimi!

Son dakika... Diyarbakır'da şehrin her her tarafından duyulan bir patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Konuya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askeri tesise maket uçaklarla saldırı teşebbüsü olduğunu, uçakların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla saldırı girişimi!

Son dakika... Diyarbakır'da şehrin her her tarafından duyulan bir patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çatışma sesleri duyduklarını belirtti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." dedi. 

 

 

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şöyle:

Son dakika | Kentin tamamında duyuldu! Diyarbakır'da patlamaSon dakika | Kentin tamamında duyuldu! Diyarbakır'da patlama

Son dakika | Kentin tamamında duyuldu! Diyarbakır'da patlamaSon dakika | Kentin tamamında duyuldu! Diyarbakır'da patlama

Tayfun Altuntaş
Editör
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