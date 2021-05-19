Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla saldırı girişimi!

Son dakika... Diyarbakır'da şehrin her her tarafından duyulan bir patlamanın meydana geldiği ifade edildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çatışma sesleri duyduklarını belirtti.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." dedi.

Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.



Herhangi bir zaiyat yoktur. — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) May 18, 2021

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şöyle: