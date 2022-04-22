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  3. Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere büyük şok! Bayramda ülkelerine gidemeyecekler

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere büyük şok! Bayramda ülkelerine gidemeyecekler

Son dakika! Bakan Soylu, Suriyeliler için bayram izni olmadığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere büyük şok! Bayramda ülkelerine gidemeyecekler

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalara yer veren Bakan Soylu, Suriyelilere ilişkin, "Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Suriyeli mültecilere yönelik, "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır." sözlerine karşılık Soylu'dan yeni değerlendirmeler geldi.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere büyük şok! Bayramda ülkelerine gidemeyecekler

"DÖNMEYE DEVAM EDECEKLER"

Suriyelilerin yurtlarına döneceklerini belirten Bakan Soylu, geri dönmek için 490 binin üzerindeki Suriyelinin Türkiye'ye geldiklerini ve güvenli hale getirilen bölgelere geri döndüklerini, bundan sonra da  dönmeye devam edeceklerini belirterek, "Bu değerlendirmelerin tamamını biraz önce söyledim. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunu Ankara temsilcilerimizle göç konusunda yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bu insanlar elbette kendi memleketlerine geri dönecekler.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere büyük şok! Bayramda ülkelerine gidemeyecekler

Geri dönmek için de tüm bu konudaki 490 binin üzerindeki Suriyeli buraya geldiler ve biz orada güvenli hale getirdiğimiz bölgelere de geri döndüler, bundan sonra da dönecekler ve dönmeye devam edecekler. Aynı zamanda bizim de bu konuda her bayram gidiş-geliş esnasındaki süreçlerde de özellikle altını çizerek söylüyorum, zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değil. Bu bayram ve önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir tahdidimiz, kısıtımız söz konusu. Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere büyük şok! Bayramda ülkelerine gidemeyecekler

Bölge Gündem Editör Ekibi
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