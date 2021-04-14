Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı!Ülke genelinde uygulanıyor! Kısmi kapanma döneminin ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı!Kulkan Erdenet ölecek mi? | Çukur Kulkan Erdenet karakterini kim öldürecek?Galatasaray seçim tarihi ne zaman? | Galatasaray başkan adayları kimler?Sarp Bozkurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sarp Bozkurt koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Muhasebe Yetkilisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSarp Bozkurt koronavirüse yakalandı!Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları
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  3. Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti..

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada 2020'de Diyarbakır'da ağaç kesmeye giden 5 vatandaşı ve jandarma Mehmet Çelik'i şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimiz emin olsunlar...
Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! 

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz.

Kahramanlarımızın eline sağlık"

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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