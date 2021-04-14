Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Turuncu ve sarı kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti..
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada 2020'de Diyarbakır'da ağaç kesmeye giden 5 vatandaşı ve jandarma Mehmet Çelik'i şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şehitlerimiz emin olsunlar...
Bir bir hesap soruluyor, sorulacak!
Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz.
Kahramanlarımızın eline sağlık"