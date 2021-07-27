Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 95 oranında bitti!

Son dakika haberi... Meteoroloj'nin ani sel, heyelan ve taşkın uyarıları sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Rize ve Artvin'de yağış etkili oldu. Bakan Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası yeniden su basan iki mahallede inceleme yaptı.

Bakan Soylu, selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesinde açıklamalarda bulundu.

"40 YILLIK BİRİKİMLER YOK OLDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hangi evleri su basmışsa o evler temizlenecek. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Dere yataklarında temizleme çalışmalarımız sürüyor. 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti.

300'ün üzerinde işletme neredeyse çalışamaz hale geldi. 40 yıllık birikimler yok oldu. Hasarla ilgili görüşmeler yapılıyor."