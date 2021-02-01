Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ'ın suikastçisi Yalova'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'e karşı sürdürülen operasyonlara Yalova'da bir yenisi eklendi. Yalova'da düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı

ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."