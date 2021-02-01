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  3. Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ'ın suikastçisi Yalova'da yakalandı

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ'ın suikastçisi Yalova'da yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgütün Türkiye suikastçisinin yakalandığı ve tutuklandığını bildirdi.

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: DEAŞ'ın suikastçisi Yalova'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'e karşı sürdürülen operasyonlara Yalova'da bir yenisi eklendi. Yalova'da düzenlenen operasyonda DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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