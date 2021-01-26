Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı ifadelere ilişkinaçıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Soylu, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'militanlarıma dokunma.' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."

Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “militan” açıklamalarıyla ilgili... pic.twitter.com/hxDWcu137V — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 26, 2021

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. "Vali militan, yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz" diye. Vay sen misin militan diye. İşte sana militan. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim AK Parti İl Başkanı veren kim Milli Eğitim Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz suç duyurusunda bulunun, dava açın diye. Açmazsanız namertsiniz. Hepimiz militansınız. Ahlaksızlığın, yolsuzluğun militanısınız siz."

Bu açıklamaların tepki çekmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Militan nedir? Kime denir? Militan ne demektir?