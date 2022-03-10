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  3. Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi

Son dakika... Şanlıurfa'nın Halliye ilçesinde iki polis memurunu şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ele geçirildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu," Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi

9 Mart Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüpheli bir şahıs kendisini fark eden polislere ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt tedavi için kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! Şanlıurfa'da iki polisi şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi

BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Olayın ardından sürdürülen operasyon sonucu polisleri şehit eden Mehmet Aslan, düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." sözleriyle duyurdu. 

 

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{TITLE_STRIP}Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Şanlıurfa'da saldırı sonucu polis memuru Cemal Bozkurt ve Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici şehit oldu

{TITLE_STRIP}Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

{TITLE_STRIP}Şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemal Bozkurt neden şehit oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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