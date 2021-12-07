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  3. Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un gerçekleştirilen operasyon sonucunda ölü olarak geçirildiğini duyurdu.

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet ; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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