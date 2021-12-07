Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç öldürüldü
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un gerçekleştirilen operasyon sonucunda ölü olarak geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç, Emniyet ; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Uzun zaman, çok titiz çalışma… Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin"
PKK’nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Rubar(K) Ferhat Tunç,@EmniyetGM; İstihbarat, Havacılık ve PÖH'lerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 7, 2021
Uzun zaman, çok titiz çalışma…
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Allah onları muhafaza etsin ?