Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendiSon dakika! Bakan Soylu duyurdu! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi

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