Şahit olarak yazılmak artık kabus değil:Altay-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladıÇin ilk yerli roketi Long March 8 uzaya fırlattı!Duygu Özaslan kırmızı renkli süper minisiyle öyle pozlar verdi ki!Yaşlılığının korkulu rüyası tarihe gömülüyor: Tıp, bunamaya çare buldu!Galatasaray ve Fenerbahçe arasında sosyal medya atışması!TRT1 Yayın Akışı |Kalk Gidelim yeni bölümde neler olacak?Dolar kaç TL? Dolar ve euro bugün ne kadar oldu 24 Aralık 2020 Perşembe ?ATV Yayın Akışı |Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ne olacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladı

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler 17 operasyonunun başladığını bildirdi.

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler 17 operasyonunun başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu," Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım Bestler 17 operasyonu başladı." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT