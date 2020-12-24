Son dakika... Bakan Soylu duyurdu: Yıldırım - Bestler 17 operasyonu başladı
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler 17 operasyonunun başladığını bildirdi.
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler 17 operasyonunun başladığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu," Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım Bestler 17 operasyonu başladı." dedi.
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