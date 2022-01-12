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  3. Son dakika | Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

Son dakika | Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayınlanan bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika | Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

Son dakika haberi...   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de canlı olarak yayınlanan Melih Altınok ile "Sebep Sonuç programına konuk oldu.

Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Irak ve Suriye'nin devlet düzeni DEAŞ ve PKK tarafından yok edildi.

TÜRKİYE'NİN PANDEMİ SÜRECİ

Elimizde maske gibi şeylerle dünyadaki çoğu ülkeye koronavirüs döneminde destek olmaya çalıştık.

Türkiye pandemi sürecini en az hasarla atlatıyor.

Türkiye'ye içeriden gelen saldırıları biz kontrol edebiliriz. Ama dışarıdan gelen saldırılar kimi zaman bu ülkede kontrol edilemedi.

21. yüzyıl Türkiye için atılım dönemi oldu.

Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafına ilişkin açıklama

HDP'Lİ GÜZELİN TERÖRİSTLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ

HDP'li Güzel'in teröristle olan fotoğrafını görmezden gelemeyiz.

Türkiye'de terörü sorun görüyorum diyenlerin oranı 1.3"

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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