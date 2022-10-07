Son dakika | Bakan Soylu rakamları tek tek verdi! Türkiye'deki Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı’nda katıldı. Bakan Soylu toplantıda gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak.

İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek, kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda Karayolları Yönetmeliği'nde son aşamaya geldik, tamamlıyoruz."

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Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

Taksiciler Esnaf Odası ile toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu: "Taksiciler, çok kısa bir süre içinde İstanbul'un en memnun esnaflarından biri olacak"

"Özür dilemeli" diyen Kılıçdaroğlu'na ithafen konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"