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  3. Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değil

Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değil

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin TBMM'deki mevcut milletvekillerinden biri olmadığını söyledi.

Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değil

TRT'de katıldığı canlı yayında organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in bir milletvekiline 10 bin dolar ücret ödediğini ifade etmesinin ardından o isim merak konusu olmuştu. Bu ismi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede anlatan Bakan Soylu, bugün konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

TBMM'DEN BİR VEKİL DEĞİL

Bakan Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiye ilişkin," Şu an milletvekili değil." dedi.

Bakan Soylu. geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında bu kişiyi savcılık ifadesinde söyleyeceğini açıklamıştı.

 

{TITLE_STRIP}Bakan Soylu sonunda açıkladı! Sedat Peker'den 10 bin dolar siyasetçiyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a söyledi

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası üzerine Meclis Başkanı Şentop'tan flaş adım: Bakan Soylu'ya yazı gönderdi!

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Tayfun Altuntaş
Editör
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