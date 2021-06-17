Son dakika | Bakan Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkladı: Şu an milletvekili değil

TRT'de katıldığı canlı yayında organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in bir milletvekiline 10 bin dolar ücret ödediğini ifade etmesinin ardından o isim merak konusu olmuştu. Bu ismi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptığı görüşmede anlatan Bakan Soylu, bugün konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

TBMM'DEN BİR VEKİL DEĞİL

Bakan Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiye ilişkin," Şu an milletvekili değil." dedi.

Bakan Soylu. geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında bu kişiyi savcılık ifadesinde söyleyeceğini açıklamıştı.

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