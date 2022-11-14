Son dakika | Bakan Soylu, Taksim'deki terör saldırısı için konuştu: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada "Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz." dedi.Soylu, yakalanan terörist ve yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Soylu, Taksim'deki terör saldırısı için konuştu: ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz

Son dakika... İstanbul Taksim'de 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısı sonrası İçişleri İstiklal Caddesi'nde vefat edenlerin anısına kurulan alana karanfil bıraktı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Bakan Soylu açıklamalarda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.

"YAKALANMASALARDI YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI"

Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Yakalanmasalardı bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ VERECEĞİZ"

PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj.

Bil bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Kanal atın talimatı var net bir şekilde. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

Elbette biz burada millet olarak birlik içinde güçlü olmalıyız, bunlara boyun eğmemeliyiz. Son 2 saldırının da hem Mersin hem de bunun birinin Münbiç'te ve birinin de talimatının Kobani'den geldiği çok açık net ortadadır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BELKİ ÜZÜLECEK AMA ONU ÖLDÜR TALİMATI VERDİĞİ KİŞİYİ DE YAKALADIK"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü biraz sonra bir basın bildirisi geçecektir. Küçükçekmece'de yakalandı. Patlattıktan sonra Esenler'e gitti, araçla Küçükçekmece'ye gitti. Onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yapılan operasyonda kıskıvrak bu evde ele geçirilmiş oldu.

Bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Operasyonlar devam ediyor.

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