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  3. Son dakika | Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Son dakika | Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı. Soylu, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin içinde bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi.

Son dakika | Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu operasyonları hakkında konuşan Bakan Soylu, "Bataklık operasyonu"ndan bahsetti ve operasyonda Çetin Gören ile birlikte Sedat Peker'in de olduğunu açıkladı.

Sedat Peker ve Çetin Gören'in fotoğrafını ekrana yansıtmalarını isteyen Bakan Soylu, "Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin için bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi.

Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

{TITLE_STRIP}Bakan Soylu, HDP'nin Millet İttifakı'ndan istediği bakanlıkları açıkladı!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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