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  3. SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama!

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden, etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan, Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama!

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden, "Hafta başı haberlerimiz var" başlığı ile etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Soylu, teröristlerin 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede, 1'i Turuncu, 1'i Gri,1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu olduğunun belirlendiğini paylaştı.

Bakan Soylu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekildedir: "Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede, 1'i Turuncu, 1'i Gri,1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi..." 

SON DAKİKA Bakan Soylu dan Eren 2 Diyarbakır Lice Operasyonu nda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama

 

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