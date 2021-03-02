Son dakika| Bakan Soylu'dan İstanbul depremi açıklaması: Deprem uzak değil, 1 yıl sonra da olabilir

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısına katıldı. Bakan Soyu burada yaptığı konuşmada, 2020 yılının depremler ve afetler açısından üzücü bir yıl olduğunu kaydetti. "Aslında yeni bir şeyler yaşamadık, bir takım döngülerin tekrarı ile karşılaştık." diyen Bakan Soylu," 1900 ile 2000 arasında 70 yıkıcı deprem yaşandı." bilgisini verdi.

Bakan Soylu İstanbul'da olması beklenen depreme ilişkin olarak," Yapılan tüm bilimsel tahlil ve eldeki veriler İstanbul'da yıkıcı bir depremin uzak olmadığını göstermektedir. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir." diye konuştu, tehlikenin varlığına bir kez daha dikkat çekti.