2021 İzmir Bakırçay Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1129100212021 Sanko Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 207710044Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarın ardından önemli mesajlar: 1 Mayıs'ı biz ilan ettik!2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1102102782021 Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103410872SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a suç duyurusu!2021 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204110589Tam kapanmada pazar günü farkı: Zincir marketler kapalı, bakkallar açık olacak!2021 Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2041116482021 Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210068
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a suç duyurusu!

SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a suç duyurusu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına hakaret ettiği gerekçesiyle Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a suç duyurusu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu'nun, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

YÜKSEL YILDIRIM NE DEDİ?

"TFF'ye de yazdım açık ve net: Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler, İçişleri Bakanı'nın oğlu dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor. Emniyet müdürü önünde önünü ilikliyor dedi, başkanın. Bunlar söyleniyor. Tamam dedim o zaman. Söyleyecek bir şey yok. Türk futbolu bitmiştir. Yüksek Yıldırım'ın önünde kimse önünü iliklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Ama öbür taraf böyle konuşuyor. 5 bin kişi Adana'da içeriye giriyor. Samsun'da sok bakalım 5 bin kişiyi içeriye. Biz içeriye soksak alacağımız cezanın haddi hesabı olmaz. Oraya da göstermelik cezalar veriliyor. Kaç maçtır böyle gidiyor.

İstanbulspor deplasmanında bile sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen taraftar alıyorlar. Hiçbirinde maske yok, sosyal mesafe yok. Ondan sonra da tam kapanma deniyor. Şimdi göreceğiz tam kapanmada neler olacak. Hep çifte standartlar, birileri torpilli. Onlar yapıyor biz yapamıyoruz. Biz yaparsak biz haydut, eşkıya oluyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluyoruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş, minareye kılıf giydirmiş."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT